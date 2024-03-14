Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler olarak belirlendi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

30. HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yarın, 16 Mart Cumartesi ve 17 Mart Pazar günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Trabzonspor'un, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hakemi de Halil Umut Meler oldu.

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle;

15 Mart Cuma

20.30 Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek

16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler