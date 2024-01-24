Trendyol Süper Lig'in 23. Haftasında Corendon Alanyaspor - Pendikspor Maçının Biletleri Satışa Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Pendikspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Maç, 27 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve bilet fiyatları şu şekilde belirlendi; Maraton Tribünü 200 TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası 100 TL, Misafir Tribünü 130 TL.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Pendikspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, Pendikspor'u konuk edecek. Müsabaka, 27 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda maçın biletlerinin satışa çıktığı duyuruldu.
Maçın bilet fiyatları şu şekilde belirlendi; Maraton Tribünü 200 TL, Kuzey ve Güney Kale Arkası 100 TL, Misafir Tribünü 130 TL. - ANTALYA