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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında VAR Volkan Bayarslan

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, bugün saat 21.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. AVAR'da da Mehmet Emin Tuğral görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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