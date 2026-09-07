Haberler

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK’ya 4-2 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'ya 4-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada taç atışında topla buluşan Göztepe oyuncusu Miroshi'nin ceza alanı sol çaprazından vurduğu şut az farkla auta çıktı.

51. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Arda Okan'ın derinleme pasında Janderson topla buluştu. Bu oyuncunun pasında Juan topu boş kaleye gönderdi. 1-4

72. dakikada Ogün Bayrak'ın Gassama'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Ümit Öztürk, direkt kırmızı kart gösterdi.

90+2. dakikada penaltıyı kullanan Juan topu ağlarla buluşturdu. 2-4

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz

Göztepe: Luka Gugeshashvili (Arda Özçimen dk. 46), Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Ege Yıldırım (Ogün Bayrak dk. 46), Malcom Bokele, Novatus Miroshi (Faustino Anjorin dk. 64), Andre Henrique (Alexis Antunes dk. 46), Juan, Richard Akonnor (Sinclair Armstrong dk. 69), Janderson

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Efkan Bekiroğlu, Alex Matos, Bekir Böke

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gaziantep FK: Kacper Tobiasz, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Ulrich Meleke, Myenty Abena, Deian Sorescu (Karamba Gassama dk. 69), Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Kerim Çalhanoğlu (Abakar Sylla dk. 69), Alexandru Maxim (Drissa Camara dk. 62), Halil Dervişoğlu (Trivante Stewart dk. 62)

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Efe Sarıkaya, Sabahattin Destici, Mirza Cihan, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Juan (dk. 51 ve 90+3) (Göztepe), Halil Dervişoğlu (dk. 5), Myenty Abena (dk. 10), Kacper Kozlowski (dk. 34 ve 45) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Ogün Bayrak (dk. 72) (Göztepe)

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Sinclair Armstrong (Göztepe), Trivante Stewart, Drissa Camara (Gaziantep FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Bolu'da ‘rüşvet' soruşturmasında beyan veren Tanju Özcan fenalaşarak bayıldı

Mahkemede bir anda yere yığıldı! Hakimin kararı değişmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bosna Kasabı’nı askeri törenle defnettiler! Binlerce kişi cenazesinde toplandı

Bu ayıp Avrupa'ya yeter! Eli kanlı katile askeri tören

Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

Göztepe'yi 45 dakikada madara ettiler
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'ye veda etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak

Bir açıklama daha: Yollarımız ayrılacak
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar
Bir ilk! Cristiano Ronaldo ve Messi aynı takımda oynayacak

Aynı takımda oynayacaklar!