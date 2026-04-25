Trendyol Süper Lig: Göztepe: 2 Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Antalyaspor'un santrasının ardından savunmadan seken topu orta alanda Janderson kafayla indirerek sağ kanattaki Antunes'e aktardı. Antunes'in ceza sahahsına ortasında Juan'ın şutunu kaleci Julian çeldi. Dönen topu yeniden kontrol eden Juan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Arda Okan'ın sağ kanattan son çizgiye inerek yaptığı ortada, Juan'ın yaptığı röveşata vuruşu sonrası savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Arda Okan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

36. dakikada Saric'in pasında ceza yayı üzerinden Van de Streek'in şutunda kaleci Lis topu kontrol etti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Musah Mohammed, Alexis Antunes, Filip Krastev, Cherni, Janderson, Juan

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Şamil Öztürk, İsmail Köybaşı, Uğur Kaan Yıldız, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Jeferson, Yusuf Ali Şirin

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Lautaro Giannetti, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Nikola Storm, Dario Saric, Ramzi Safuri, Doğukan Sinik, Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Georgi Dzhikiya, Soner Dikmen, Abdülkadir Ömür, Hasan Yakub İlçin, Yohan Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Juan (dk. 1), Arda Okan Kurtulan (dk. 22) (Göztepe)

Sarı kart: Musah Mohammed (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

