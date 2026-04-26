Haberler

Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 0 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sağ taraftan kullanılan uzun taç atışında savunmadan seken topa Haidara gelişine vurdu. Top kalenin hemen sağından auta çıktı.

61. dakikada sağ kanattan yapılan orta sonrası savunmadan dönen topa, kale sahası önünde F. Tongya röveşata vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarı çıktı.

88. dakikada serbest vuruşu kullanan Ahmet Oğuz, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci R. Velho, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener

Gençlerbirliği: R.Velho, Fıratcan Üzüm, D. Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, O. Diabate, Samed Onur (T. Dele-Bashiru dk. 75), A. Traore, F. Tongya (Oğulcan Ülgün dk. 68), Metehan Mimaroğlu (Cihan Çanak dk. 86), S. Koita (D. Churlinov dk. 68)

Yedekler: Erhan Ertürk, Gökhan Gürpüz, P. Pereira, M. Hanousek, M. Niang, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, A. Dijksteel, H. Smolcic, M, Haidara, K. Linetty (M. Sissoho dk. 46), H. Keita, R. Rivas (Serdar Dursun dk. 46), Tayfur Bingöl (D. Churlinov dk. 62), J. Nonge (Ahmet Sagat dk. 90), D. Agyei (Furkan Gedik dk. 75)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Deniz Ceylan, Samet Yalçın, Esat Yusuf Narin, Arda Özyar

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Metehan Mimaroğlu (dk. 34 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: K. Linetty, (Kocaelispor) O. Diabate (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

