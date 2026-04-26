Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 Kocaelispor: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ taraftan kullanılan uzun taç atışında savunmadan seken topa Haidara gelişine vurdu. Top kalenin hemen sağından auta çıktı.
61. dakikada sağ kanattan yapılan orta sonrası savunmadan dönen topa, kale sahası önünde F. Tongya röveşata vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin sağından dışarı çıktı.
88. dakikada serbest vuruşu kullanan Ahmet Oğuz, topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci R. Velho, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener
Gençlerbirliği: R.Velho, Fıratcan Üzüm, D. Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, O. Diabate, Samed Onur (T. Dele-Bashiru dk. 75), A. Traore, F. Tongya (Oğulcan Ülgün dk. 68), Metehan Mimaroğlu (Cihan Çanak dk. 86), S. Koita (D. Churlinov dk. 68)
Yedekler: Erhan Ertürk, Gökhan Gürpüz, P. Pereira, M. Hanousek, M. Niang, Arda Çağan Çelik, Ensar Kemaloğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, A. Dijksteel, H. Smolcic, M, Haidara, K. Linetty (M. Sissoho dk. 46), H. Keita, R. Rivas (Serdar Dursun dk. 46), Tayfur Bingöl (D. Churlinov dk. 62), J. Nonge (Ahmet Sagat dk. 90), D. Agyei (Furkan Gedik dk. 75)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Deniz Ceylan, Samet Yalçın, Esat Yusuf Narin, Arda Özyar
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Metehan Mimaroğlu (dk. 34 pen.) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: K. Linetty, (Kocaelispor) O. Diabate (Gençlerbirliği) - ANKARA