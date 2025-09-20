Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor - Gaziantep FK Maçında İlk Yarının Özeti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı, Gaziantep FK'nın Rodrigues'in attığı golle 1-0 önde kapadı. Maçta yaşanan önemli anlar arasında Zubkov'un kafa vuruşu ve N'Diaye'nin sarı kartı öne çıkıyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
39. dakikada Gaziantep FK'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza sahası yayına yakın yerde bulunan Rodrigues'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan ağlarla buluştu. 0-1
45. dakikada Zubkov'un ceza sahası içine ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Cunbay
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batahov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Ozan Tufan, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Onuachi
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Visca, Sikan, Baniya, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu, Arif Boşluk, Boran Başkan, Taha Emre İnce, Augusto
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gaziantep FK: Burak Bozan, Perez, Tayyip Sanuç, Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, N'Diaye, Kozlowski, Sorescu, Maxim, Yusuf Kabadayı (Mohmed Bayo dk.45)
Yedekler: Zafer Görgen, Camara, Arda Kızıldağ, Bacuna, Lungoyi, Semih Güler, Enver Kulasin, Sangare, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Gol. Rodrigues (dk. 39) (Gaziantep FK)
Sarı kart: N'Diaye (Gaziantep FK) - TRABZON