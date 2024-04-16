Trendyol Süper Lig'de Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Pendikspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, bir günlük iznin ardından 18 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı idmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL