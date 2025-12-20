Haberler

Eyüpspor Fenerbahçe maçının VAR'ı Ferhan Kestanlıoğlu oldu

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçta Video Yardımcı Hakem Ferhan Kestanlıoğlu olarak görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ferhan Kestanlıoğlu oturacak, AVAR'da da Serkan Çimen eşlik edecek. - İSTANBUL

