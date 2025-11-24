Haberler

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bir puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise takımının baskı hissettiğini ve rotasyon sorunları yaşadığını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, bir puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Bulut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarı ve ikinci yarı, iki ayrı maç izlediklerini ifade eden Bulut, "İlk yarı göze daha hoş gelen bir mücadele vardı. İki taraf da gol atabilirdi. İkinci yarı daha az mücadele oldu. Deplasmanda bir puan almak önemli, bundan dolayı mutluyuz." dedi.

Çağdaş Atan: "Kanat oyuncusu rotasyonunda elimiz çok dar"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise baskı kurmaya çalıştıkları son dakikalarda tedirginlik ve sorumluluktan kaçma hissiyatını çok net gördüğünü söyledi.

Uzun süredir içeride kazanamama ve kaybetme baskısının oyuncuları geriye ittiğini anlatan Atan, "İkinci yarıda pozisyon üretme anlamında zorlandık. İlk kırk beş dakika bence iyi oynadık. İyi presler yaptık, çok fazla duran top kullandık, iyi hücumlar yaptık. Ama dediğim gibi kanat oyuncusu rotasyonunda elimiz çok dar." diye konuştu.

Atan, ilk yarıda iyi işler yaptıklarını, maç kazanmaya ve özgüvene ihtiyaçlarının olduğunu, devre arasında rotasyonda dar oldukları bölgeleri güçlendirip daha iyi bir performans sergileyeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
