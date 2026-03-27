Süper Lig 29, 30 ve 31. Hafta Maç Programı Açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29, 30 ve 31. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
29. hafta
10 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)
11 Nisan Cumartesi:
14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)
12 Nisan Pazar:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Göztepe-Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
13 Nisan Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
30. hafta
17 Nisan Cuma:
20.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Chobani)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
18 Nisan Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-ikas Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Kocaelispor-Göztepe (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
19 Nisan Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Samsunspor-Beşiktaş (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20 Nisan Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor (Gaziantep)
31. hafta
24 Nisan Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
25 Nisan Cumartesi:
14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
26 Nisan Pazar:
14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)