Haberler

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 Corendon Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Maestro'nun defansın arkasına gönderdiği pasla buluşan Ui-jo Hwang'ın altıpasın solunda yaptığı vuruşta top kaleciye çarpıp kornere gitti.

32. dakikada sağ kanattan Safuri'nin kullandığı köşe atışında defanstan seken topu önünde bulan Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Safuri'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Van de Streek'in şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Safuri, Soner Dikmen, Ballet, Doğukan Sinik, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Giannetti, Paal, Abdülkadir Ömür, Saric, Storm, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Alanyaspor: Victor, Aliti, Lima, Ümit Akdağ, Hadergjonay, Ruan, Maestro, Makouta, Meschack, Ui-jo Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Viana, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Ianis Hagi, Janvier, İbrahim Kaya

Teknik Direktör: Joao Pereira

Sarı kartlar: Ballet (Antalyaspor), Maestro, Ümit Akdağ (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde kabus! Süper hücre can aldı, çok sayıda kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu

Askerlerini tatbikata gönderdi, bin pişman oldu
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı

Pes dedirten görüntü! İlk buluşmada markete gönderip kaçtı
Parkta motosiklet keyfi 180 bin liraya mal oldu

Parkta yaptıkları pahalıya mal oldu! Bedelini unutamayacaklar
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi