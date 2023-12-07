Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak ve müsabakayı Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor-Kocaelispor maçının hakemi belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor'un sahasında Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, 9 Aralık Cumartesi günü evinde Kocaelispor ile oynayacak. Bu karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Turtay'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Akdağ olacak. - BALIKESİR