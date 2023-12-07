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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor-Kocaelispor maçının hakemi belli oldu

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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak ve müsabakayı Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor'un sahasında Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor, 9 Aralık Cumartesi günü evinde Kocaelispor ile oynayacak. Bu karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek.

Turtay'ın yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Akdağ olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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