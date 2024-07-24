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Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi tamamlandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz, çekimin ardından açıklamalarda bulundu ve sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca, TFF yönetim kurulunda görev dağılımının cuma günü yapılacak toplantıyla belirleneceğini söyledi. Otyakmaz, Bayram Saral'ın istifasıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimin ardından TFF yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezonun tüm takımlara hayırlı olması temennisinde bulunan Otyakmaz, "Bugün Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 fikstürünü çektik. İnşallah kazasız, belasız, güzel, kavgaların olmadığı, hoş rekabetin olduğu bir lig diliyorum. Bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum." diye konuştu.

TFF yönetim kurulunda görev dağılımının cuma günü yapılacak toplantıyla belli olacağını aktaran Otyakmaz, "Çok acil alınması gereken kararlar vardı. İlk yönetim kurulu toplantısını yaptık ve orada önemli kararlar aldık. Görev dağılımında acele etmedik, icra kurulu oluşturduk. Acil sorunları hallettikten sonra cuma günü yapacağımız toplantıda görev dağılımı belli olacak." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, Bayram Saral'ın istifasına ilişkin soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Bayram başkanımız gerçekten bize önemli güç katıyordu ama bir takım algılar oluşmaya başladı anladığım kadarıyla. Sanki 'hemşericilik' söz konusu oluyordu diye. Bayram başkan bizi zor durumda bırakmamak adına fedakarlık yaparak görevinden istifa etti ancak onunla her zaman beraberiz. Kendisinin engin tecrübesinden faydalanacağız. Biz beraber olmak, devam etmek isterdik ama ince düşüncesi için teşekkür etmek lazım. Kendi adıma üzgünüm onunla çalışamayacağım için."

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mecnun Otyakmaz Trendyol Spor Güncel Haberler

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