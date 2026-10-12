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Trendyol 1. Lig'de 10. hafta hakemleri federasyonun açıklamasına göre belli oldu

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Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre belli oldu. Yarın, 14 ve 15 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler arasında Emrullah Baydar, Yücel Büyük ve İlker Yasin Avcı da yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 10. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Emrullah Baydar

17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK: Yücel Büyük

20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK: Muhammet Alperen Çopur

14 Ekim Çarşamba:

14.30 Batman Petrolspor-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor: Berkay Erdemir

20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Hakan Ülker

20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor: Birkan Altındaş

15 Ekim Perşembe:

17.00 Mardin 1969-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Burak Olcar

20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor: Doğukan Yıldırım

20.00 Muğlaspor-Bursaspor: İlker Yasin Avcı

Kaynak: AA
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