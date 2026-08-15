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Bursaspor evinde Iğdır FK'yı 1-0 geçti

Bursaspor evinde Iğdır FK'yı 1-0 geçti
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Trendyol 1. Lig 2. haftasında Bursaspor, evinde Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti. Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Iheanacho kaydetti. Iğdır FK'da Alperen Selvi, 73. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Ozan Ergün, Burak Sami Sad, Enes Berk Güçlü

Bursaspor: Anıl Atağ, Eren Tunalı, Ertuğrul Ersoy, Taha Altıkardeş, Abdullah Tazgel, Sedat Cengiz (Yiğit Fidan dk. 82), Barış Dalkıran, Burak Altıparmak, Ahmet İlhan Özek (Mustafa Genç dk. 75), İlhan Depe (Mücahit Can Akçay dk. 88), Çağatay Yılmaz (Hamza Gür dk. 75)

Yedekler: Zekeriya Topayan, Furkan Emre İşık, Hamza Baran Arikan, Kerem Dede, Recep Aydın, Berat Altındiş

Teknik Direktör: Mustafa Er

Iğdır FK: Alp Arda, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlan, Hasan Hatipoğlu, Alim Öztürk, Eyüp Akcan (Mert Çölgeçen dk. 64), Valentin Eysseric, Dean Liço (Adrien Regattin dk. 58), Halil İbrahim Sönmez (Guillaume Hoarau dk. 70), Kevin Appin, Gianni Bruno

Yedekler: Furkan Köse, Yeldar Cengiz, Mesut Özdemir, Alperen Selvi, Serkan Asan, Mehmet Tayfun Dingil

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Gol: Iheanacho (dk. 16) (Bursaspor)

Kırmızı kart: Alperen Selvi (dk. 73) (Iğdır FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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