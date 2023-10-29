Futbol: Trendyol 1. Lig
Spor Haberleri
Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Sabri ÖğeAltay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya (Dk. 76 Deniz Kadah), Mehmet Gündüz (Dk. 64 Yusuf Tekin), Efe Sarıkaya, Sefa Özdemir, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım (Dk. 90 Mehmet Onur Yıldız), Arda Gezer (Dk.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Özkul, Sabri Öğe
Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya (Dk. 76 Deniz Kadah ), Mehmet Gündüz (Dk. 64 Yusuf Tekin), Efe Sarıkaya, Sefa Özdemir, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım (Dk. 90 Mehmet Onur Yıldız), Arda Gezer (Dk. 76 Enes Öğrüce), Eren Erdoğan, Paixao
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir, Hasan Kılıç (Dk. 84 Rotman), Sinan Kurt, Roshi (Dk. 84 Ali Ülgen), Mikail Okyar (Dk. 69 Murat Cem Akpınar), Del Valle (Dk. 72 Burak Süleyman), Kasongo
Goller: Dk. 20 Paixao (Altay), Dk. 54 Del Valle, Dk. 85 Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 32 Tuncay Şanlı (Teknik direktör) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Donkor, Dk. 67 Sinan Kurt, Dk. 74 Hasan Kılıç (Sakaryaspor), Dk. 38 Arda Gezer, Dk. 79 Deniz Kadah, Dk. 90+3 Ceyhun Gülselam (Altay)
İZMi Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi.