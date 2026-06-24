Atıcılıkta Trap Genç Erkek Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu
Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Dünya Şampiyonası'nda trap erkekler takımımız bronz madalya kazandı.
Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda milliler, trap erkekler kategorisinde takım halinde üçüncü oldu.
Suhl kentindeki organizasyonda Türkiye'yi, trap genç erkekler kategorisinde Vekil Ege Keten, Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca temsil etti.
Milli sporcular, bireysel atışlar sonucunda toplamda 351 puana ulaşarak ekip halinde bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar