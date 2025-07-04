Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nın Portekiz Ayağı Başlıyor

Livanur Yalçın ve Ecem Nisa Esen'in de katılacağı Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nın Portekiz ayağı, yarın başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, 5-6 Temmuz tarihlerinde Coimbra kentinde düzenlenecek organizasyonda 26 ülkeden 224 cimnastikçi mücadele edecek.

Dünya Kupası'nın İtalya ayağında kadınlar senkron kategorisinde 6. olan Livanur ve Ecem Nisa, Portekiz etabında da Türkiye'yi temsil edecek.