Eski futbolcu Sezer Öztürk 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiye silahla ateş açarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçtiğimiz yıl 19 Eylül günü Çekmeköy'deki Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi'nde meydana gelmiş. Eski futbolcu Sezer Öztürk ile Halil İbrahim Genç (24) arasında çıkan yol verme tartışmasında Halil İbrahim Genç silahla vurularak öldürülmüştü.
İhlas Haber Ajansı / Spor