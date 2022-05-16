Lewandowski'ye nispet yaptılar! Trabzonsporlu futbolculardan yatakta kupa pozu - Haberler

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Lewandowski'ye nispet yaptılar! Trabzonsporlu futbolculardan yatakta kupa pozu

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Spor
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Trabzonsporlu futbolcular, şampiyonluk kutlamalarının ardından yatakta Süper Lig kupasıyla fotoğraf çektirdiler. Futbolcuların bu pozu, Bayern Münih'in dünyaca ünlü forveti Robert Lewandowski'yi hatırlattı.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Son Süper Lig şampiyonunun bazı futbolcuları, kupayı aldıktan sonra klasikleşen yatak pozunu verdiler.

Kaptan Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'ün kupayla yattıkları fotoğraflar sosyal medyada yüksek etkileşim aldı. Futbolcuların Instagram'daki kişisel hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar Bayern Münih'in dünyaca ünlü forveti Robert Lewandowski'yi hatırlattı.

Trabzonsporlu futbolculardan yatakta kupa pozu

2020 yılında PSG'yi finalde 1-0 mağlup eden Bayern Münih'in en önemli oyuncusu Robert Lewandowski final maçının ardından Şampiyonlar Ligi kupasıyla yatakta poz vermişti.

Trabzonsporlu futbolculardan yatakta kupa pozu

Trabzonsporlu futbolculardan yatakta kupa pozu

Trabzonsporlu futbolculardan yatakta kupa pozu

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Spor

Yatak Odası, Trabzonspor, Süper Lig, Şampiyon, Spor, Haberler

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