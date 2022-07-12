Trabzonsporlu futbolcular kamp yaptıkları tesislerde horon oynadı Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'ün salonda horon oynaması KRANJ - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'ün salonda horon oynaması KRANJ - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, sabah antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Trabzonsporlu futbolcular Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz ve Hüseyin Türkmen sabah antrenmanının ardından kamp yaptıkları tesislerin içerisinde horon oynadı. AA / Spor Abdülkadir Ömür Hüseyin Türkmen Berat Özdemir Edin Visca Spor Haberler

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