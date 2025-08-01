Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanıyla devam etti. Antrenman, dinamik ısınma ve yüksek şiddetli koşuyla gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, yeni sezon hazırlıklarını üçüncü etap çalışmaları kapsamında sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını üçüncü etap çalışmaları kapsamında sabah antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.00'da gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde yüksek şiddetli koşu yaptı. Çalışma, taktik antrenmanla tamamlandı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapılacak akşam antrenmanıyla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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