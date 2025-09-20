Trabzonspor ve Gaziantep FK 1-1 Beraber Kaldı

Stat: Papara Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay

Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Batagov (Dk. 46 Baniya), Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan (Dk. 70 Salih Malkoçoğlu), Folcarelli, Muçi (Dk. 46 Augusto), Zubkov (Dk. 77 Arif Boşluk), Olaigbe (Dk. 58 Visca), Onuachu

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Perez, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 77 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Ndiaye (Dk. 67 Ogün Özçiçek), Kozlowski (Dk. 77 Camara), Sorescu (Dk. 77 Enver Kulasin), Yusuf Kabadayı (Dk. 45 Bayo), Maxim

Goller: Dk. 39 Rodrigues ( Gaziantep Fk ), Dk. 70 Onuachu ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 15 Ndiaye, Dk. 58 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+1 Camara, Dk. 90+6 Enver Kulasin ( Gaziantep Fk ) Dk. 50 Mustafa Eskihellaç, Dk. 73 Pina ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

48. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Olaigbe'nin kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topu kontrol etti.

70. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Ceza alanını terk eden Onana'nın uzun pasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Onuachu, ceza alanı dışında kaleci Mustafa Burak Bozan'ı da geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

86. dakikada sağ taraftan bomboş ilerleyerek ceza alanına giren Augusto'nun kaleci Mustafa Burak Bozan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, kaleci topa ayağıyla müdahale etmeyi başardı.

90+1. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci yatarak topa sahip oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.