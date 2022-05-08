Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

SAAT 11.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.

BU YOLLARI KULLANABİLECEKLER

Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.