Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
AA - Filiz Kınık Öz - Spor
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Trabzonspor'un Yenikapı'da yapacağı şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bugün saat 11.00'den program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak. Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.
İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
SAAT 11.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.
BU YOLLARI KULLANABİLECEKLER
Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.
AA / Filiz Kınık Öz - Spor