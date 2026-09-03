Haberler

Trabzonspor’un Konferans Ligi kadrosu açıklandı

Trabzonspor’un Konferans Ligi kadrosu açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadro belli oldu.

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi lig aşamasında mücadele edeceği kadro belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek bordo-mavili ekip, lig aşaması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Trabzonspor'un kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Arsenii Batahov, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Batista Mendy, Fabinho, Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol-Folcarelli

Forvet: Franculino Dju, Mohamed Salah, Paul Onuachu, Aral Şimşir, Noah Saviolo

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor

En büyük ilçelerden birini AK Parti'ye kaptırıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale

Davutoğlu'na desteğini açıkladı
Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

Tombalacı'nın malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor, sen de patlat geç

"Cumhur İttifakı dağılıyor, gel sen de patlat geç"
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Nijerya'da petrol hırsızlığı girişiminde bulunan 37 kişi zehirlenerek öldü

Petrol çalmak için geldikleri yerde feci şekilde can verdiler
Marmara Denizi'ndeki gemi faciasında iki kaptan için tutuklama talebi

Marmara'daki trajedide iki kaptan için aynı talep