Trabzonspor bayrağını asmak isterken çatıdan düşüp hayatını kaybetti

Trabzon Erenler ilçesinde ikamet eden Trabzonspor taraftarı 66 yaşındaki Avni Küçük, evinin çatısına takımının bayrağını asmak isterken düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TRABZONSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

İlk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük'ün ölüm haberini alan Trabzonspor ise sosyal medyasından taziye mesajı yayımladı. Bordo-mavili takım mesajda, "Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza neticesinde hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahme; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Küçük'ün cenazesi Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Türbe Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.