Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yendi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu, ilk haftada oynanan 10 maçla başladı. Trabzonspor, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek turnuvaya galibiyetle girdi; ilk haftanın diğer maçlarında Gent, Aarhus'u 1-0, Panathinaikos ise Borac'ı 2-1 yendi.
UEFA Konferans Ligi'nde 2026-2027 sezonu, 10 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk haftasında TSİ 19.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Trabzonspor, deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Gent (Belçika)-Aarhus (Danimarka): 1-0
Panathinaikos (Yunanistan)-Borac (Bosna Hersek): 2-1
Lugano (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2
KuPS Kuopio (Finlandiya)-Trabzonspor: 2-4
Universitatea Craiova (Romanya)-Getafe (İspanya): 1-1
Riga (Letonya)-Kairat (Kazakistan): 1-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Ajax (Hollanda): 2-1
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Monaco (Fransa): 1-2
Mjallby (İsveç)-Inter Escaldes (Andorra): 2-0
Egnatia (Arnavutluk)-Midtjylland (Danimarka): 1-1