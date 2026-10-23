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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi

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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 2026-2027 sezonunda çıktığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı. Ludogorets ile başlayan yenilmezlik serisini Trabzonspor'da sürdüren Reis, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Avrupa'da KuPS ve Hearts'ı yendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, 2026-2027 sezonunda çıktığı son 12 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Bu sezona Bulgar ekibi Ludogorets ile başlayan yenilmezlik serisini Trabzonspor'da da sürdüren Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Avrupa'da da KuPS ve Hearts engellerini aştı. Reis'in hedefi, Karadeniz derbisinde de kazanarak serisini sürdürmek.

Ludogorets Razgrad'ın başında Bulgaristan Ligi'nde istikrarlı bir performans sergileyen Reis, sezonun ilk 9 karşılaşmasında 7 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandıran Bulgaristan temsilcisi, kalesinde ise 7 gol gördü. Yenilmezlik serisiyle dikkat çeken Alman teknik adam, burada yakaladığı çıkışı Trabzonspor'a da taşıyarak takımının performans grafiğini yukarıya çıkardı.

Trabzonspor'da galibiyet serisi

Trabzonspor'un başında önemli galibiyetlere imza atan Reis, sahasında Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0, deplasmanda da Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek takımına ligde kritik sonuçlar kazandırdı. Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2, sahasında ise İskoçya temsilcisi Hearts'ı 2-0 yenerek Avrupa'da da yoluna kayıpsız devam etti.

Gözler Karadeniz derbisinde

Üst üste gelen galibiyetlerle moral depolayan Trabzonspor'da gözler şimdi Karadeniz derbisine çevrildi. Thomas Reis, hem ligde hem de Avrupa'da yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedeflerken, bordo-mavililer zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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