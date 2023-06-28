Trabzonspor, Süper Lig'i sallayacak yıldızı getiriyor! Southampton ile her konuda anlaşma sağlandı

Trabzonspor, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Mislav Orsic'te mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarla istediği Hırvat futbolcu için Southampton ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica'nın transferini çok istediği vatandaşı Mislav Orsic, bordo-mavili formayı giymeye hazırlanıyor.

SOUTHAMPTON İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre Southampton forması giyen Mislav Orsic, Trabzonspor'a imza atamaya çok yakın. Bordo-mavililer, İngiliz takımıyla her konuda anlaşma sağladı. Büyük bir sürpriz olmazsa resmi imzalar önümüzdeki günlerde atılacak.

ZAGREB'DE ALTIN ÇAĞINI YAŞADI

Mislav Orsic geçen sezon Southampton formasıyla 32 maça çıktı. Hırvat futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 8 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin pik yaptığı Dinamo Zagreb'de ise 4.5 sezonda 214 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 91 gol ve 40 asistlik skor katkısı üretti.