Haberler

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden bordo-mavililer, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: AA
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kargocu sandı, kapıyı açtı! 20 yıllık firarın sonu böyle geldi

Kargocu sanıp kapıyı açtı! Sonrası hiç beklediği gibi olmadı
Fenerbahçe göndermek için çok uğraşmıştı! Talisca yeni takımında topukla doksana astı

Fener kovar gibi göndermişti! Yeni takımında topukla doksana astı
İşten çıkarılınca belediye binasını bu kılıçla bastı

Belediye binasını bu kılıçla bastı
74 yaşındaki çiftçi, 2 dönüm arazide ter döküyor! Tek yardımcısı eşeği

2 dönüm arazide durmayan üretim! İşte ardındaki güç
7 çocuklu çiftin ölümünde korkunç gerçek! Otopsi sonrası 2 kişi gözaltında

Önce öldürdüler sonra yaktılar
Ablasını darbeden eniştesini bıçaklayarak öldürdü

Ablasını korumak isterken katil oldu
20 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı: Kargocu sandım polis çıktı

Kapıyı açtığına bin pişman oldu: Delikten bakıp kargocu sandım...