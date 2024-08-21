Trabzonspor, St. Gallen maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile karşılaşacak. Takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanlarla hazırlıklarını tamamladı.
SANKT UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Kybunpark'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yapıldı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise dar alanda pas ve taktik çalışıldığı öğrenildi.
Bordo-mavililer, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.