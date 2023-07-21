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Trabzonspor, Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah idmanında dinamik ısınma, teknik çalışma, hızlanma ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Bordo-mavililer yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'deki sabah idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve teknik çalışma yapıldı. Hızlanma çalışması ile devam eden antrenmanımızın son bölümünde ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Başar - Spor

Nenad Bjelica Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

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