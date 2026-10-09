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Trabzonspor, Samsunspor deplasmanı için kara yoluyla Samsun'a hareket etti

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor, kara yoluyla Samsun'a hareket etti. Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, otobüsle Samsun'a gitti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor, kara yolu ile Samsun'a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışmayla hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, daha sonra otobüsle Samsun'a gitti.

Kafilede, şu futbolcular yer aldı:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Fabinho, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Cihan Çanak, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu, Franculino Dju.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Kaynak: AA
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