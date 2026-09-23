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Trabzonspor, Salah'ın görsellerinin izinsiz ticari kullanımına hukuki yola gidiyor

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Trabzonspor, Mohamed Salah’ın adı ve görsellerinin bazı işletmelerce izinsiz ticari reklam ve kampanyalarda kullanıldığını açıkladı. Kulüp, bu kullanımların Salah ve Trabzonspor’un marka haklarını ihlal edebileceğini belirterek hukuki ve cezai başvuruları yapacağını bildirdi.

Trabzon spor dünyaca ünlü futbolcuları Mohamed Salah'ın isminin ve görsellerinin izinsiz kullanımı ile bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Mohamed Salah'ın Kulübümüze transferi tüm spor kamuoyunda olduğu kadar dünya çapında da büyük bir heyecan oluşturmuş; ancak transferin ardından bazı işletmeler tarafından Salah'ın görselleri, adı ve Trabzonspor forması kullanılarak ticari reklam ve kampanyalar yapılmaya başlandığı tarafımızca tespit edilmiştir. Salah'ın Trabzonspor'da forma giymesi, üçüncü kişilere Salah'ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermemektedir. Özellikle Salah'ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılması, kamuoyunda herhangi bir ticari iş birliği veya onay bulunduğu izlenimi oluşturulması ve Trabzonspor'un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanması hukuken kabul edilebilir değildir. Bu tür kullanımların yalnızca futbolcunun kişilik ve imaj haklarını değil, Trabzonspor'un marka haklarını, ticari itibarını ve kulübün sahip olduğu ekonomik değerleri de ihlal edebileceği açıktır. Bu nedenle Salah'ın ve Trabzonspor'un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz. Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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