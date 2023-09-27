Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, sahasında oynayacağı Pendikspor müsabakası için akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan idmanda fitness, pas ve dar alan oyunları çalışması gerçekleştirildi. Trabzonspor, maç hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Trabzonspor, sahasında oynayacağı Pendikspor müsabakası hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.
Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Pendikspor'u konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 17.00'de idman yapan bordo mavililer, fitness, pas ve dar alan oyunları çalışması yaptı.
Trabzonspor 30 Eylül Cumartesi günü karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.