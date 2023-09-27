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Trabzonspor, Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, sahasında oynayacağı Pendikspor müsabakası için akşam idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan idmanda fitness, pas ve dar alan oyunları çalışması gerçekleştirildi. Trabzonspor, maç hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.