Trabzonspor maçı sonrası Antalyaspor cephesinden veryansın: Futbolcularımızı dövdüler

Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, bordo-mavili taraftarların futbolcularına saldırdığını açıkladı.

"VERİLECEK CEZANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

A Spor'a konuşan Aziz Çetin, "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız." dedi. Antalyaspor'un başkanı, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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