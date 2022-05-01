Trabzonspor maçı sonrası Antalyaspor cephesinden veryansın: Futbolcularımızı dövdüler - Haberler

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Trabzonspor maçı sonrası Antalyaspor cephesinden veryansın: Futbolcularımızı dövdüler

Haberler.com - Spor
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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Trabzonsporlu taraftarların maç bitmeden sahaya girdiği anlarda iki futbolcusuna vurduğunu açıkladı. "Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik." diyen Çetin, "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Verilecek cezanın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un şampiyonluğu sonrası Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, bordo-mavili taraftarların futbolcularına saldırdığını açıkladı.

"VERİLECEK CEZANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

A Spor'a konuşan Aziz Çetin, "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız." dedi. Antalyaspor'un başkanı, "Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Antalyaspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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