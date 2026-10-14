Trabzonspor, Konferans Ligi'nde yarın KuPS Kuopio deplasmanında galibiyet hedefliyor

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında yarın Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, hedeflerinin en iyilerini verip galip gelerek çok iyi başlangıç yapmak olduğunu söyledi.

Reis, maçın oynanacağı Tammelan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir sürece girdiklerini belirterek, "Her 3 günde bir maç yapacağız ama bunün üstesinden gelebilecek gayet iyi kadromuz var. Yarın en iyi kadroyla sahada olmaya çalışacağız. Konferans Ligi'nde tecrübem var. Konuşmak istediğimiz maç, pazartesi günkü maç değil. En önemli maç, yarınki maç. Konferans Ligi'ndeki hedefimiz, en iyimizi verip galip gelerek çok iyi başlangıç yapmak." şeklinde konuştu.

Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın yarın forma giyip giymeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Alman teknik adam, "Sizin için önemli ama benim için çok önemli soru değil. Özel bir şartla suni çimde maç oynanacak. Kadromuzda her oyuncumuz hazır. Salah'ın oynayıp oynamayacağını söyleyecek değilim, yarın göreceğiz. Kadroda bütün oyuncuların hazır olduğunu ve bütün oyuncuların elinden geleni vereceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Reis, Konferans Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Kulübün hırslarından, gelecek hedeflerinden ilk geldiğimde bahsetmiştim. Uluslararası turnuvada oynayacağız. İlk hedefimiz lig aşamasını geçebilmek ama yarınki başlangıç önemli. İlk puanlarımızı almaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Hayal etmek, çalışmadan işe yaramaz. Önümüzde 6 maç var. Bu hedefi en iyi şekilde geçmek ve yarın ilk puanlarımızı almak istiyoruz. Önce 6 maçta en iyi sonuçlar alabilmeyi hedefliyoruz."

Büyük takımların da sonuç olarak sıkıntılar yaşayabileceğini aktaran Reis, "Dün Bayern'de büyük sıkıntı çekti. Bu tür maçlarda, sahayla da mücadele etmeniz gerekiyor. Bunu iyi mantaliteyle göstermeniz gerekir." dedi.

Reis, kaleci Onana'nın oyun kurulumunda etkili olduğunu belirterek, "Onana gibi topla çok iyi kaleciniz varsa bunu kullanırsınız, oyun kurulumunda ekstra opsiyon sağlayabilir. Rakibin kaybettiği son maçı şanssız kaybettiğini düşünüyorum, maçı kazanabilirdiler. Güçlü takımla oynayacağız. Önde basan takımla karşılaşacağız. Onana'yı artı 1 oyuncu olarak sahada değerlendirebiliriz. Oyun kurulumunda büyük faydalar, fırsatlar oluşturabilir. İlginç ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Umarım sonuç bizden yana olacak." ifadelerini kullandı.

Finlandiya temsilcisi karşısında ikili mücadelelerde iyi olmaları gerektiğini anlatan Reis, rakibin boş bırakacağı alanları iyi kullanmak istediklerini aktardı.

Savunmada iyi durmanın öncelikleri olduğunu dile getiren Reis, ön bölümde kalitelerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Aral Şimşir'in açıklamaları

Basın toplantısına katılan Aral Şimşir ise karşılaşmanın suni çimde oynanacak olmasının kendilerini çok etkilemeyeceğini belirterek, "Belki fark oluşturabilir ama çok büyük fark oluşturacağını düşünmüyorum. Trabzonspor gibi büyük bir takımdaysanız doğal, suni çim çok fazla bir şey değiştirmez. Sahada fark oluşturan şey, kalitedir." dedi.

Haftada 3 kez oynamanın bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şeylerden olduğunu ifade eden Aral Şimşir, "Çok fazlasını verebilirim, çok fazlasını çıkartabilirim. Maçlarda kendimi bulmaya ihtiyacım var. Bulduktan sonra çok fazlasını yaparım. Hedefimiz kazanmak, bunun için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nda 15 yıl sonra gol atan Trabzonsporlu oyuncu olduğu yönündeki bir soru üzerine de Aral Şimşir, "Bu istatistiği bilmiyordum. Bu takımda olmak ve gol atmak mutluluk verici. Hedefim ligi, kupayı, kazanabileceğim her şeyi kazanmak, takım arkadaşlarıma asistler üretmek, goller atmak. Tabii ki bunun için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA