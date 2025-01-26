Üye Girişi
Haberler
Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı

Yangın faciası soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak

O ülkenin son hamlesi Trump'ı çok kızdırdı! ABD'den yaptırım kararı
Trump, ABD'nin Grönland'ın kontrolünü ele geçireceğini söyledi

Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor! "Kontrolü ele geçireceğiz"
Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı: Mesele olmaktan çıktı, konuya dönüştü

Mehmet Uçum'dan 'Kürt sorunu' çıkışı

Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, 1 Şubat Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncular ısınma, rondo ve topa sahip olma teknikleri üzerinde yoğunlaşıyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanında oyuncular, ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, akşam antrenmanında ise teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde topa sahip olma çalışması yaptı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale oyunla sona erdi.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına 28 Ocak Salı günü devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
img

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
img

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
img

10 dakikada tarihi geri dönüş!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kimyasal gaz sızdı! Sivas'ta hastanede patlama
İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu

Avrupa'da zirveye oturdu
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.