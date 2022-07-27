Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçında Mete Kalkavan düdük çalacak - Haberler

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Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa maçında Mete Kalkavan düdük çalacak

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını Mete Kalkavan yönetecek.

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2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor arasında 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

DEV MAÇ ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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Mete Kalkavan Süper Kupa Spor Haberler

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