Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in Sözleşmesini Feshetti

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in Sözleşmesini Feshetti
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Trabzonspor Kulübü, futbolcu Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu. Fesih sonrası oyuncuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği bildirildi.

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki 1 Haziran 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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