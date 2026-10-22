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Trabzonspor, Hearts karşısında ilk yarıyı Salah'ın penaltısıyla 1-0 önde kapattı

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UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Trabzonspor'un ilk yarıdaki golünü 32. dakikada penaltıdan Salah kaydetti.

Stat: Papara Park

Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Mathias Hillaert (Belçika)

Trabzonspor : Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Cabral, Mendy, Folcarelli, Bouchouari, Saviolo, Salah, Dju

Hearts : Reus, Borchgrevink (Dk. 44 Kingsley), Fagan-Walcott, McCart, Mato, Miller, Magnusson, Altena, Guendouz, Braga, Wilson

Gol: Dk. 32 (Penaltıdan) Salah ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 9 Cabral, Dk. 38 Samet Akaydin ( Trabzonspor ), Dk. 11 Miller, Dk. 20 Borchgrevink ( Hearts )

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, İskoç ekibi Hearts karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikadaki Hearts atağında orta alana yakın yerden Miller'ın aşırtma vuruşunda kaleci Onana, topu kale direğinin üstünden kornere çeldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında, iyi yükselen Walcott'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

10. dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı faul atışında ceza alanı içindeki Braga'nın kafa vuruşunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

21. dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza alanında oluşan karambolde Samet'in dokunduğu top, direğin yanından auta çıktı.

31. dakikada Magnusson, ceza alanı içinde Dju'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Salah, penaltı atışında topu filelere gönderdi: 1-0.

43. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı dışından Dju'nun dönerek vuruşunda kaleci Reus, soluna yatarak topu kornere çeldi.

45. dakikada Bouchouari'nin vuruşunda kaleci Reus, topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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