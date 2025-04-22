Trabzonspor - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası Maçının Bilet Satışı Devam Ediyor
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Farklı kategorilerdeki bilet fiyatları ve taraftarların ilgisi hakkında bilgiler paylaşıldı.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile 24 Nisan Perşembe günü yapacağı maçın biletlerinin satışı devam ediyor.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum-B için 3 bin 500, VIP Platinum A-C için 3 bin, VIP Gold için 2 bin, VIP Silver için 1500, batı ve doğu tribünleri için 200, güney-kuzey kale arkası tribünler için 100, misafir tribün için de 130 liradan satışa sunuldu.
Taraftarların, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.
Kaynak: AA / Hasan Taşcan - Spor