Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "Son saniyede böyle deplasmanda gol yediğimiz için üzgünüz"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son saniyede gol yedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'a oyun anlamında Göztepe'nin iyi yüzünü yansıtmaya geldiklerini belirterek, "Göztepe kesinlikle takım olarak hiç kimseden çekinmeyen, her zaman o yüksek hırslı oyununu oynamaya çalışan bir takım. Bunu da aslında maç içerisinde yapmaya çalıştık. Özellikle ilk yarıda bunu çok daha iyi yaptık, orada golü bulduk. Ardından 2-3 tane önemli fırsat var. Maalesef burada ikinci golü bulamadık." dedi.

Skorda önde oldukları bölümde yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Stoilov, "Son saniyede böyle bir deplasmanda gol yediğimiz için çok üzgünüz. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi ama bu futbol. Trabzon tabii ki iyi bir takım. Şu anda üzgünüm ama aynı zamanda da üzgün değilim. Çünkü geçekten takımım burada Göztepe'nin güçlü ve iyi yüzünü sahaya yansıttı. Biz hayalimizin peşinden yürümeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
