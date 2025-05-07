Trabzonspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Finali Biletleri Satışta
14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline ait biletler satışa sunuldu. Maç, Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri www.passo.com.tr adresinden ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satış kuralları ile ilgili tüm detaylar www.passo.com.tr adresinde yer alacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor