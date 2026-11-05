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Trabzonspor-Freiburg maçının kadroları belli oldu, Estonyalı hakemler görev yapacak

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UEFA Konferans Ligi üçüncü haftasındaki Trabzonspor-Freiburg maçının hakem ve takım kadroları açıklandı. Papara Park'ta oynanacak maçta Estonyalı hakemler Kristo Tohver, Silver Koiv ve Sander Saga görev yapacak; Trabzonspor ve Freiburg'un ilk 11'leri de belli oldu.

UEFA Konferans Ligi üçüncü haftasındaki Trabzonspor- Freiburg maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Papara Park

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sander Saga (Estonya)

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Mendy, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Goto, Grifo, Matanovic

Kaynak: AA
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