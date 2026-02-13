Trabzonspor, Fenerbahçe maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.
Karadeniz ekibi, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacak.
Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor