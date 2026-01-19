Haberler

Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ücretinde iyileştirme yaptı

Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesinde iyileştirme yaparak yıllık ücretini 90 milyon TL olarak belirledi. Aylık ücret 7 milyon 500 bin TL olacak.

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke ve ekibinin yıllık ücretinde iyileştirme yaptı. Teknik heyetin aylık ücretini 7 milyon 500 bin TL yapan Karadeniz ekibi, yıllık ise 90 milyon TL ödeyecek.

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesinde iyileştirmeye gitti. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlamak üzere aylık net 7 milyon 500 Bin TL olaraki yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir" denildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
