Trabzonspor, Fatih Tekke'nin ücretinde iyileştirme yaptı

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesinde iyileştirmeye gitti. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026'dan itibaren başlamak üzere aylık net 7 milyon 500 Bin TL olaraki yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir" denildi. - TRABZON