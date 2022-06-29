Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti
AA - Tuğba Yardımcı - Spor
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Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon hareketleriyle başladı.
Futbolcuların pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarıyla sona erdi.
Takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
AA / Tuğba Yardımcı - Spor