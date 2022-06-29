Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon hareketleriyle başladı. Futbolcuların pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarıyla sona erdi. Takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek. AA / Tuğba Yardımcı - Spor Abdullah Avcı Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları akşam antrenmanıyla devam etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.