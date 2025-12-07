Trabzonspor'da 2 yıldız futbolcu Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü
Trabzonspor'da Göztepe karşısında sarı kart gören Paul Onuachu ile kırmızı kart gören Wagner Pina, cezalı duruma düşerek Beşiktaş maçında oynayamayacak.
- Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, Göztepe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
- Trabzonsporlu futbolcu Wagner Pina, Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
- Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maç 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'ye İzmir'de konuk oldu. Bordo-mavililere bu karşılaşmada iki kötü haber birden geldi.
ONUACHU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Maçın 73. dakikasında rakibine bir faul yapan Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Nijeryalı golcü, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
PINA DA FORMA GİYEMEYECEK
Karşılaşmanın 78. dakikasında ise Bordo-Mavililer'de Wagner Pina kırmızı kart gördü. Deneyimli sağ bek oyuncusu da tıpkı Onuachu gibi Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
MAÇ NE ZAMAN?
Beşiktaş ile Trabzonspor, 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.